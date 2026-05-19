明るくすると何かが見える？ フリュー公式が新作ゲームに関するポストを投稿「アヲダ商會」との関係性はいかに
5月19日 公開
ポストの画像
フリューは5月19日、公式Xにて新作タイトルに関するポストを投稿した。
投稿されたポストには「New FURYU Game Reveal」という文言とともに画像が添付されている。ほぼ黒の画像となっているが、中央には薄っすらと何かが写っており、画像を拡大したり明るくすると何かが見えるかもしれない。
加えて、ポストにはXのアカウント「@AnomalyZCO」がメンションされている。こちらは5月16日から様々なポストを投稿している「アヲダ商會」というアカウントで、謎が深まるポストになっている。
おはようございます。- アヲダ商會 (@AnomalyZCO) May 16, 2026
アヲダ商會でございます。
日常のお悩みから、もう後戻りできないことまで。
皆さまの暮らしに必要な品々を取り揃えております。
本日より、昼時と夜更けに、皆さまの日常へお邪魔いたします。
どうぞお気づきの際は、よろしくお願いいたします。… pic.twitter.com/G7aZFUbIly