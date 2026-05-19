１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３８．０１ポイント（０．９２％）高の４１６９．５４ポイントと４日ぶりに反発した。自律反発狙いの買いが優勢となる流れ。上海総合指数は前日まで３日続落し、足もとでは約３週ぶりの安値水準に落ち込んでいた。また、中国当局の景気支援スタンスも改めて意識されている。中国経済の減速を警戒した売りが先行したものの、指数は上げ幅を徐々に広げた。（亜州リ