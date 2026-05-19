１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３８．０１ポイント（０．９２％）高の４１６９．５４ポイントと４日ぶりに反発した。

自律反発狙いの買いが優勢となる流れ。上海総合指数は前日まで３日続落し、足もとでは約３週ぶりの安値水準に落ち込んでいた。また、中国当局の景気支援スタンスも改めて意識されている。中国経済の減速を警戒した売りが先行したものの、指数は上げ幅を徐々に広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、発電の上げが目立つ。上海電力（６０００２１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、浙江浙能電力（６０００２３／ＳＨ）が８．９％高、北京京能電力（６００５７８／ＳＨ）が７．３％高、大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が５．７％高、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が４．３％高で引けた。

ハイテク株も物色される。半導体ウエハー中国大手の杭州立昂微電子（６０５３５８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が６．５％高、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が４．３％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が４．２％高、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が４．１％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣ設計・ＩＰ供与の芯原微電子（ベリシリコン・マイクロエレクトロニクス：６８８５２１／ＳＨ）が１５．６％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は３．９％高と他の主要指数をアウトパフォームした。金融株、エネルギー株、インフラ建設株、運輸株、自動車株なども買われている。

半面、非鉄・レアアースの銘柄群はさえない。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が４．５％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が２．９％、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が３．１％、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が２．８％ずつ下落した。不動産株、医薬株、軍需産業株、食品飲料株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が５．７６ポイント（２．０４％）高の２８７．６８ポイント、深センＢ株指数が９．６０ポイント（０．８５％）高の１１３８．８２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）