「母ちゃん、これ、家でも食いてぇよ」

7人組アイドルグループ「Travis Japan」の松田元太が、熱々のシュウマイを食べながら、心のなかで味を絶賛する──。味の素冷凍食品株式会社「ザ★シュウマイ」のCMのワンシーンだが、このCMに、一部から苦言が出されているようだ。

松田は2025年8月から、このシュウマイのCMに出演している。

「部活帰りの学生や、子ども連れの家族客でにぎわう昔ながらの中華料理店で、まわりの客がシュウマイを食べる様子を見て、松田さんも注文します。熱々のシュウマイをほおばり、白飯をかきこんで目を閉じて『母ちゃん、これ、家でも食いてぇよ』と心のなかで絶賛すると、『食えるわよ、元太』という女性のナレーションが入ります。商品のブランドサイトによれば、松田さんは母親と暮らす20代の長男という設定のため、母親が心の声に応じたものと思われます」（スポーツ紙記者）

豪快にシュウマイを食す松田の姿はファンから好評で、Xでは

《元太くんのザシュウマイのcm!美味しそうに食べるねん》

など、微笑ましく見る声も少なくない。しかし、一方で、

《咀嚼音聞かなきゃいかなくて地獄》

《味の素のテレビCMの咀嚼音が不快すぎる》

と、食事シーンに不満を抱く声も聞かれている。

「松田さんがシュウマイを食べる際、カメラが近寄って、顔がアップになり、シュウマイを咀嚼したり、ご飯をかきこんだりする音が強調されていますが、この音が気になってしまう人がいるようです。また、シュウマイを醤油につける際、テーブルに飛び散らせる場面もあり、マナー面でも意見が分かれているのだと思われます」（芸能担当記者）

味の素のシュウマイのCMは、2017年から俳優の小栗旬が出演してきた。松田にバトンタッチした形だが、前任者との違いも浮き彫りになっているようだ。

「小栗さんのCMは、シュウマイをからしと酢醤油につけ、白飯と一緒に食べるなど、今回のCMと似たような構図になっています。しかし、カメラで小栗さんの顔だけではなく、ほかの客と相席で食べる様子を少し遠い画角で映しており、食べる音もあまり入っていませんでした。

また、小栗さんひとりのナレーションで進み、“男のひとり飯”という印象が強く、自然体な姿に好感を持たれていました。小栗さんの“好演”によるイメージが広く浸透しただけに、松田さんのCMが対照的に見える視聴者もいるのかもしれません」（同前）

松田の咀嚼音に不満の声があがっていることは認識しているか、なぜこうした演出にしたのか。本誌「Smart FLASH」が味の素冷凍食品株式会社に見解を尋ねたところ、以下のような回答が得られた。

《X上でそうしたご意見が上がっていることは認識している一方で、CMの表現や商品訴求について肯定的なご意見も頂戴しており、製品認知やPRの面では一定の効果があったものと受け止めております。

本CMは、「ザ★R」〈シュウマイ〉をはじめとする「ザ★R」シリーズの、一心不乱に食べたくなるような突き抜けたうまさや、大人の方にも食べ盛りのお子さまにもご満足いただける、しっかりとした食べ応えを表現したいという意図でした。

お客様の受け止め方は様々ですが、一部のお客様にご不快な思いをおかけしたことにつきましては、真摯に受け止め、いただいたご意見を踏まえ、今後のマーケティング施策に活かしてまいります》

万人受けする“おいしさ”を伝えるのは、難しということか。