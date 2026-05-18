推し活特化型リサーチ＆コンサルティングを提供するOshicocoは、関東最大級のリゾートホテル「龍宮城スパホテル三日月」とコラボし、推しのぬいぐるみと宿泊を楽しめる特別宿泊プラン「【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス」の販売を開始した。開催期間は、6月1日(月)〜30日(火)。Oshicocoは企画・プロモーション協力を担当している。ぬい活層に全力で寄り添ったプラン「ぬい活・推し活を思いっきり楽しんでほしい。全国の