ツエーゲン金沢(J3)は、5月24日(日)開催の明治安田J2・J3百年構想リーグ第18節ツエーゲン金沢vs高知ユナイテッドSC戦を、ツエーゲン金沢オフィシャルパートナーのカナカンによる「カナカン SPECIAL MATCH」として開催する。会場は、金沢ゴーゴーカレースタジアムだ。試合当日は、カナカンによる物販やShinyみかりん(ジュース)の試飲会のブース出店、そして、来場者プレゼントなどを用意。スタジアムを熱く盛り上げてもらう。カナカ