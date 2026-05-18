【石川県金沢市】J3のツエーゲン金沢が、「カナカン SPECIAL MATCH」を開催！来場者プレゼントも用意



ツエーゲン金沢(J3)は、5月24日(日)開催の明治安田J2・J3百年構想リーグ第18節ツエーゲン金沢vs高知ユナイテッドSC戦を、ツエーゲン金沢オフィシャルパートナーのカナカンによる「カナカン SPECIAL MATCH」として開催する。会場は、金沢ゴーゴーカレースタジアムだ。

試合当日は、カナカンによる物販やShinyみかりん(ジュース)の試飲会のブース出店、そして、来場者プレゼントなどを用意。スタジアムを熱く盛り上げてもらう。

カナカンが取り扱う商品をスタジアムで購入可能

スペシャルマッチイベント内容を詳しく紹介しよう。

[caption id="attachment_1612464" align="aligncenter" width="600"] 販売商品一部紹介[/caption]

[caption id="attachment_1612463" align="aligncenter" width="600"] 販売商品一部[/caption]

まずは、物販ブース出店。食料品の卸売業を生業とするカナカン。同社が取り扱う多種多様な商品をスタジアムで購入できる。

営業時間は11:00〜14:00で、販売場所は南広場。

スイートポテトをプレゼント



続いて、スイートポテトのプレゼント。

来場者先着4,000人に「金澤すいーとぽてと」「ヨーグルトすいーとぽてと」のいずれかがプレゼントされる。

実施時間は、12:00〜で先行入場対象者は11:30〜。実施場所はビジター入場口を除く各入場口。

「カナカン商品詰め合わせセット」をプレゼント

さらに、ハーフタイムに実施しているアニバーサリー会員限定のZwelveタッチ抽選会に「カナカン商品詰め合わせセット」がお目見えする。会員証を端末に認証するだけ！当選した10人に商品がプレゼントされる。

アニバーサリー会員証を、会員証の認証端末にかざすと、抽選会に参加可能。キックオフまでに会員証をタッチしよう。ハーフタイムに、当選した会員番号が大型ビジョンにて掲出される。

景品は受け取りは、試合終了後30分以内に総合案内所に、会員番号がわかるものを提示する。

この機会に、「カナカン SPECIAL MATCH」に足を運び、当日のイベント、そしてサッカー観戦を楽しんでみては。

■カナカン SPECIAL MATCH

対象試合：明治安田J2・J3百年構想リーグ ツエーゲン金沢 vs 高知ユナイテッドSC

日時：5月24日(日)14:00試合開始

試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム

住所：石川県金沢市磯部町ロ75-1

高知戦イベント情報 詳細：https://www.zweigen-kanazawa.jp/game/event/260118

ツエーゲン金沢 公式HP：https://www.zweigen-kanazawa.jp

カナカン 公式HP：https://www.kanakan.co.jp

(ソルトピーチ)