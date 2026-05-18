清松庵は、松江城観光の玄関口である大手前広場乗船場に、新たな観光情報拠点施設「OTEMAE MATSUE」をオープン！単なる売店ではなく、城下町松江の魅力を五感で体感し、観光に訪れた人の気分を「松江モード」へ切り替える場所として展開している。松江の文化を伝える「観光説明ツール」として設計松江城観光の起点となる新スポット「OTEMAE MATSUE」。提供中のメニューは、単なる料理ではなく松江の文化を伝える「観光説明ツール」