19日朝、南魚沼市の田んぼで70代の男性が作業中にクマに襲われ顔にケガをしました。クマによるケガ人は県内では今年度、初めてです。クマが出没したのは南魚沼市五箇の田んぼです。警察などによりますと19日午前9時すぎ、自宅近くの田んぼで作業をしていた70代の男性が体長およそ1メートルのクマに襲われました。当時男性はしゃがんで1人で作業をしていたところクマに体当たりされ顔にすり傷を負い病院へ搬送されましたが命