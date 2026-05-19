高知県須崎市では、初夏の味覚、ビワの収穫が始まっています。須崎市安和地区の出間潤さんが営むヤマデ農園では、海を臨む約30アールの斜面でビワを栽培しています。2026年は5月15日から収穫が始まり、19日の朝も傷や虫から実を守るため紙袋で包んだ房を、色を確認しながら一つ一つ丁寧に収穫していました。2026年は、冬の雨量が少なかったことから実が小さく、収穫量も例年の半分程度を見込んでいるということですが、天候