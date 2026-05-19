分断と暴力に満ちた世界をどう生きるか。なぜ私たちは、それでも政治をしなければいけないのか。政党とは、政治家とは、いったい何なのか。絶望する前に、第一人者の白熱講義を！素朴な問いから〈希望〉を導き出す新刊『政治とは何か』がいよいよ発売です！（本記事は、宇野重規『政治とは何か』の一部を抜粋・編集しています）政治とは何でしょうか。そのように聞かれて、即座に「自分とは縁のないもの」と答える方も多いのではな