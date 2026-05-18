言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、海の幸を生かした温かい料理、スピード感あふれるカタカナ語、そして寒い季節にぴったりの料理という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。い□□□□っくみ□□こみヒント：ひじきなどと一緒に海の幸を調理した料