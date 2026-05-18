【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは驚異的な速さと名古屋名物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、海の幸を生かした温かい料理、スピード感あふれるカタカナ語、そして寒い季節にぴったりの料理という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
い□□
□□っく
み□□こみ
ヒント：ひじきなどと一緒に海の幸を調理した料理、光速に次ぐ驚異的な速さを表す言葉、そして日本伝統の発酵食品を使った名古屋の名物料理を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そに」を入れると、次のようになります。
いそに（磯煮）
そにっく（ソニック）
みそにこみ（みそ煮込み）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、磯の香りが食欲をそそる煮物、驚異的な速さを象徴する言葉、そして心も体も温まる郷土料理を組み合わせました。共通の「そに」という音が、家庭的な和食の風景から、近未来的なスピードの世界、さらに料理までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、海の幸を生かした温かい料理、スピード感あふれるカタカナ語、そして寒い季節にぴったりの料理という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
い□□
□□っく
み□□こみ
ヒント：ひじきなどと一緒に海の幸を調理した料理、光速に次ぐ驚異的な速さを表す言葉、そして日本伝統の発酵食品を使った名古屋の名物料理を思い浮かべてみてください。
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正解：そに正解は「そに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そに」を入れると、次のようになります。
いそに（磯煮）
そにっく（ソニック）
みそにこみ（みそ煮込み）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、磯の香りが食欲をそそる煮物、驚異的な速さを象徴する言葉、そして心も体も温まる郷土料理を組み合わせました。共通の「そに」という音が、家庭的な和食の風景から、近未来的なスピードの世界、さらに料理までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)