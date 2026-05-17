豪海軍の改良型もがみ型の近接防空システムが決まるRTX傘下のレイセオンは2026年5月11日、自社の先進的艦艇防空システム「SeaRAM」がオーストラリア海軍の新型フリゲートに搭載されることになったと発表しました。【画像】艦を守る最終防空火器！ これが、SeaRAMですこの新型フリゲートは、三菱重工業が主契約者として設計・建造する改良型もがみ型護衛艦（新型FFM）をベースとしたもので、オーストラリア海軍が運用する11隻の