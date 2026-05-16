毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk5月16日（土）の放送では、創業して58年「芳源マッシュルーム」の菅佐原徹哉さんに密着した。マッシュルームといえばかつては缶詰入りの輸入品が定番で、メインディッシュを引き立た