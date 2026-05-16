5月23日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■失われた名城を現代に呼び戻す唯一無二の再現技術！日本最大級のお城の祭典「お城EXPO」で出会ったお城好き男性にとっての神様は、「城郭模型作家」の島充さん。島さんは、現存しないお城を、残された古写真や絵図をもとに研究者レベルで分析をして天守や石垣、瓦一枚一枚にいたるまで、すべて手作業で、まるで本物