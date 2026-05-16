5月23日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■失われた名城を現代に呼び戻す唯一無二の再現技術！







日本最大級のお城の祭典「お城EXPO」で出会ったお城好き男性にとっての神様は、「城郭模型作家」の島充さん。

島さんは、現存しないお城を、残された古写真や絵図をもとに研究者レベルで分析をして天守や石垣、瓦一枚一枚にいたるまで、すべて手作業で、まるで本物のように模型で再現する神！

その唯一無二で緻密な技術は時代劇ドラマにも起用されているほど！

そんな神が手がけた豊臣秀吉時代の「大坂城」をはじめ、現存しない名城模型の数々を製作秘話とともに大公開！

お城好きや、模型好きな方も胸を熱くする「歴史のロマン」が、神の手によって現代へと鮮やかに甦ります。

さらに、お城巡りに行きたくなる「日本全国お城ランキングTOP3」もご紹介！

お見逃しなく！



■神のこだわりが詰まった名城模型がスタジオに登場！職人技を目の当たりにしたヒロミと孝太郎は…





■いま10代がハマる！話題のスクイーズ「メロジョイ」を神体験！

これまでにない“ふわふわもちもち”触感にヒロミ＆孝太郎もドハマリ！？



