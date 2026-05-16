本村賢太郎氏（資料写真）相模原市は１５日、胆のうの摘出手術のため都内の病院に入院していた本村賢太郎市長が同日午後に退院したと明らかにした。１１日に入院して１２日に手術を受け、経過は良好という。１６日以降の公務は医師の指導に基づき、体調を考慮して対応していくという。