年金受取口座を、なんとなく「以前から使っている口座」に設定していませんか？ 実は、多くの銀行では年金受取口座として指定された顧客向けに、さまざまな特典や優遇サービスを提供しています。この記事では、年金受給の設定で「特別金利」を用意している銀行を厳選してご紹介します（金利は2026年4月時点）。静岡銀行：しずぎんスーパー定期年金プラン静岡銀行では、公的年金の受給者または受給予定の方を対象に、「スーパー定期