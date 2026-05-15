大相撲夏場所6日目、朝乃山の結果です。富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は、東前頭12枚目の獅司を「押し出し」で破り2連勝です。これで4勝2敗、白星が2つ先行しています。あすは西前頭12枚目の時疾風と対戦します。