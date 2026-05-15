SEKAI NO OWARI - 眠り姫（Happy Ending Version） / THE FIRST TAKEサムネイル SEKAI NO OWARIが、15日22時からYouTubeでプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。代表曲「眠り姫」を一発撮り。【動画】SEKAI NO OWARI - 眠り姫（Happy Ending Version） / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第667回公開の詳細が発表となった。 第667回は、SEKAI NO OWARIが「THE FIRST TAKE」に初登場