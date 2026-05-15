アバンギャルディ アバンギャルディと楽駆が14日、都内で行われた【株式会社ジョイフル】創業50周年「ジョイフルパーパス」策定記念発表会に出席。アバンギャルディは「ジョイフル」の新ユニフォーム姿でパフォーマンスを行った。ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開するジョイフル （本社・大分県）が創業50周年を機に「ジョイフルパーパス」を策定。これに伴い新ユニフォームと周年ロゴが発表された。新