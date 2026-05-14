三好市で5月13日、小学生が茶摘みを体験しました。茶摘みを体験したのは、下名小学校6年の和田里 悠太郎くんです。13日は、山城町下名の標高およそ500メートルの場所にある茶畑で作業しました。和田里くんは、下名小学校ただ一人の児童で、小学1年生の時から毎年、茶摘みをしています。途中、作業を進めながら、地域の人たちとの会話も楽しんでいました。この後、摘み取った茶葉を学校に持ちかえり、傷んだ葉などを取り除く