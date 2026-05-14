この記事をまとめると ■ネクセンN’BLUE Sは低燃費とグリップ性能の両立を目指した新世代タイヤ ■VWゴルフやアウディA3など欧州車への純正採用実績を持つ ■EV・HV・ガソリン車を問わず対応する“EV ROOT”思想を採用した 燃費もウェット性能も妥協しない タイヤ選びでエコタイヤを選ぶとき、どこかで「走りは妥協するもの」という刷り込みがないだろうか。転がり抵抗を下げれば燃費はよくなるが、グリップが犠牲になる。そん