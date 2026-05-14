このあとも激しい雷雨に警戒。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■関東各地で激しい雷雨竜巻などの突風にも注意14日（木）は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。神奈川県では大雨警報も発表され、横浜市や藤沢市で局地的な大雨となりました。栃木県や東京都でも竜巻注意情報が発表された時間があり、夜にかけて積乱雲が発達しやすい状況が続きそうです。都心でも帰宅の時間帯に激しい雷雨となる