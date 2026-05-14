人気講談師の神田伯山が１４日、大相撲夏場所５日目が行われている東京・両国国技館に観戦に訪れた。着物姿でたまり席（通称、砂かぶり）から熱心に土俵を見つめていた。伯山は自身が番組パーソナリティーを務める８日放送のＴＢＳラジオ「問わず語りの神田伯山」で、「５月１４日木曜日に大相撲のテレビに映る、たまり席に座ります。ゲスト解説とかじゃないです。一人で行きますから。大相撲とともに楽しんでいただければ。い