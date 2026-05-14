俳優の大竹しのぶが１３日、ＮＨＫＡＭ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」で、息子の二千翔さんに子供が生まれていたことを公表。「ということは、私はおばあちゃん」と喜びをにじませた。２人目の孫が生まれたというリスナーからのメッセージを読み上げた大竹は「私も実はですね、前から言おうと思いながら…。私にも実は生まれたんですよ、私にも生まれたって変な言い方ですけど、息子が結婚して、１年前に。孫が生ま