新しい学校のリーダーズのKANONさんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデルショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】KANONの雰囲気激変モデルショット「綺麗すぎて、ちょっと引いちゃった」KANONさんは「#MiuMiuClub #MiuMiu」とハッシュタグを付けて、2枚の写真を投稿。丸衿が印象的なブラウンのワンピースを着用し、グリーンのバッグを手に持っています。いつもは黒髪のロングヘアを下ろしているKANONさんです