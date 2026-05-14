アクシネットジャパンインクから、フットジョイの限定シューズのアナウンス。「全米プロゴルフ選手権を記念した限定モデルを、フットジョイ公式オンラインストア限定、数量限定で発売いたします」と、同社広報。【画像】『パッカード1776』の方が、シンプルでカッコいい!?昨日の練習ラウンドで、ジャスティン・トーマスとキャメロン・ヤングがこの薄いグレーの限定シューズを着用していたが、フィラデルフィアの建造物への敬意と、