カルビーは１４日、「ポテトチップス」や「じゃがりこ」の一部商品を２０２６年９月納品分から値上げすると発表した。店頭での販売価格が３〜１０％程度値上がりする見込みだ。じゃがいもや物流費などの高騰が理由で、中東情勢による影響ではないとしている。対象商品は、ポテトチップスの「うすしお味」や「コンソメＷパンチ」、じゃがりこの「サラダ」や「チーズ」味など。またポテトチップスの「ＬサイズＢＡＧうすしお味」