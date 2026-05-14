4月、伊豆急行の社員が実際には乗車しない特急の指定席券3席分を料金を支払わず不正に予約していた、と発表しました。伊豆急行によりますと、不正予約したのはきっぷ販売業務を担当する社員で、4月16日に社員複数人で私用のために乗車する際、隣に他の客が座らないよう予約専用端末を本来の目的外で使用し、指定席3人分を料金を支払わずに予約したということです。発券されたのは4月19日の特急踊り子2号伊豆急下田～横浜間で