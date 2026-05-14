ギターの神様と称される伝説的ギタリストのエリック・クラプトン（81）が、今月7日にスペイン・マドリードで行われた公演の終盤でファンから物を投げつけられて演奏を途中で打ち切っていたことが分かった。本人にけがはなかったが、アンコールには応じなかったという。ネットに投稿された動画によると、1997年のヒット曲「コカイン」を演奏中に観客席からレコードがステージめがけて投げ込まれたと複数のメディアが伝えている。レ