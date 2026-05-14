笑顔あふれる引退会見となった（C）産経新聞社フィギュアスケート女子で2月のミラノ・コルティナ五輪で個人、団体ともに銀メダルに輝き、今季限りで現役を引退した坂本花織さんが13日、神戸市内で引退会見を行った。【写真】全員集合！Vサインの坂本花織、現役最後のセルフィーをチェック会見の中ではここまでの歩みを振り返り、ファン、関係者に感謝の気持ちを伝える中で最後にビッグサプライズも。今月5日に学生時代からの知