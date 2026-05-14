【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】三笘薫は「もともとはパサー」 ドリブル突破を生み出す久保建英との共通点（川崎U12元監督・郄粼康嗣）DF板倉滉（オランダ1部アヤックス／29歳）2026年北中米W杯開幕までいよいよ1カ月。2022年カタールW杯の主軸だった板倉滉（アヤックス）、三笘薫（ブライトン）、田中碧（リーズ）、久保建英（レアル・ソシエダ）の4選手を川崎フロンターレU-12時代に指