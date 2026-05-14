俳優の阿部寛さん（61）が新CMに出演。長年やっている気分を高める方法を明かしました。『ロキソニンSテープ mini』の新CMで阿部さんは、山奥で暮らす“伝説の貼り師”を演じています。“貼り師”を演じた感想を聞かれると「新鮮でしたね。貼り師ってなんだろうな。こんな役をやったのは初めてだったので、僕、昔武術を習ったことがあるので、なんとなくそのイメージでやれればいいなと思って楽しんでやりました」と経験を生かし演