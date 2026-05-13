13日夕方、米沢市と酒田市の市街地付近でそれぞれクマの目撃があり、市が注意を呼び掛けています。13日午後5時ごろ酒田市飯森山二丁目の住宅街やその近くで、クマ1頭の目撃情報が合わせて2件ありました。クマは成獣とみられています。また、米沢市通町七丁目では午後6時ごろ、同じく成獣とみられるクマ1頭の目撃がありました。現場は住宅街近くの林の中です。酒田市と米沢市ではそれぞれ、付近を通行する際に注意するよう呼び掛け