5月11日に放送された『大竹まこと ゴールデンラジオ!』（文化放送）の一部発言が問題となっている。「この日は、ゲストコーナーの『大竹メインディッシュ』に作家の適菜収さんが出演。高市早苗首相の評価をめぐる話となり、適菜氏は“高市”と呼び捨てで批判し、アメリカのトランプ大統領に“色目”を使っているように見える高市氏を『戦後のパンパンと同じ。だから令和のパンパン』などと発言したのです。“パンパン”とは戦後