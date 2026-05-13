13日午後8時17分ごろ、群馬県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は群馬県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、群馬県の沼田市、片品村、桐生市、それに渋川市です。【各地の震度詳細】■震度1□群馬県沼田市片品村桐生市渋川市気象庁の発