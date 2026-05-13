お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が、「サバンナ」高橋茂雄とお笑い芸人・中山功太の騒動について私見を述べた。１３日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「中山功太とサバンナ高橋について粗品の私見」と題した動画で約２５分にわたってサバンナ高橋問題について熱弁した。「最近業界をザワつかせている」この騒動について「個人的な僕の意見を述べたいと思います」と話し始めた。騒動の流れを静観していた粗品