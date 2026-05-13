大石田町の指定天然記念物「ギフチョウ」と「ヒメギフチョウ」の観察会が13日、大石田町で開かれました。参加した小学生は真剣な表情で学習し、理解を深めていました。この観察会は郷土愛を育んでもらおうと大石田町が主催したもので、来年春に統合予定の町内3つの小学校の4年生、合わせて48人が参加しました。学習するのは大石田町の町指定天然記念物「ギフチョウ」と「ヒメギフチョウ」についてです。講師「約3000万年前の化石に