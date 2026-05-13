◆大相撲夏場４日目（１３日・両国国技館）東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）は、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を突き落とし、３勝目を挙げた。過去３戦全勝の相手に土俵際に突き放されたが、藤ノ川が左ではたくように突くと、相手が前に落ちた。初日は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に快勝するなど連勝発進。前日は敗れたものの、大関・霧島（音羽山）に善戦。連日、館内を沸かせている。これで今場所３勝１敗。来場所への新三役に期待が