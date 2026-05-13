全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋の蕎麦居酒屋店『蕎麦酒膳くら嶋』です。蕎麦湯と蕎麦焼酎、溶け合う幸せひと口飲めば、蕎麦の風味でいっぱいだ。蕎麦湯と、蕎麦焼酎の香り、どっちも濃い！が、その濃さが見事に溶け合っている。蕎麦焼酎の銘柄は「佐久の花」。「店を始めた際、何種類も飲んでみて『うちの蕎麦粉に合うのはこれ』と選んだんです」と店主の