上田桃夏という名前を耳にして、『音楽チャンプ歌うま日本一決定戦2時間SP』や「歌カツ！〜歌うま中高生応援プロジェクト〜」で優勝した、”歌うまの女の子”という印象で受け止める人たちも多いだろう。彼女の名前を世に広めたのが、“歌うま”系の番組だった。その頃から上田桃夏は、シンガーソングライターとして活動の基盤を作り続けてきた。いくつかの番組への出演中も、東名阪を舞台にコンスタントにライブ活動を行い、配信