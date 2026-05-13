村上もとか氏による剣道漫画の金字塔『六三四の剣』の40年ぶりの完全新作読切が、「サンデーうぇぶり」で20日より掲載されることが発表された。【画像】熱い記憶がよみがえる！村上もとか『六三四の剣』第1巻「サンデーうぇぶり」の企画「水曜日のマスターズ」の第1弾。サンデー史に名を刻む「達人」たちによる完全描き下ろしシリーズとなる。本作は、『週刊少年サンデー』（小学館）の1981年17号〜85年41号で連載され、第29