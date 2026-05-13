運命の日が徐々に近づいている。【もっと読む】朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠岩手・花巻東高から米スタンフォード大に進学、昨年のドラフトでソフトバンクから1位指名された佐々木麟太郎（21）である。史上最多となる高校通算140本塁打の実績を引っ提げて2024年9月に留学。1年目の昨季は全52試合に出場し、打率.269、7本塁打、41打点だったが、今季は日本時間9日時点でチームトップの15本塁打、43打点をマーク。同10