大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第6弾アーティストラインナップが13日、一般発表された。これで全ラインナップとなる。【画像】2026『ジャイガ』7月26日・8月1日・8月2日の出演アーティスト『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰