大阪の夏フェス『ジャイガ』2026年の全ラインナップが判明 4日間に豪華アーティストずらり【一覧】
大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第6弾アーティストラインナップが13日、一般発表された。これで全ラインナップとなる。
【画像】2026『ジャイガ』7月26日・8月1日・8月2日の出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第6弾発表
7月25日
iLIFE!
asmi
Ayumu Imazu
ACE COLLECTION
Omoinotake
川崎鷹也
Conton Candy
サイダーガール
35.7
C&K
Juice=Juice
ズーカラデル
Tani Yuuki
chilldspot
TRACK15
ねぐせ。
Novelbright
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER
ベリーグッドマン
HOME MADE 家族 ※
マルシィ
moon drop
muque
優里
yosugala
reGretGirl
Little Glee Monster
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
androp
Wienners ※
カネヨリマサル
CANDY TUNE
クリープハイプ
coldrain
Survive Said The Prophet
サバシスター
GENERATIONS
SWEET STEADY
Chevon
SPYAIR ※
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
猫背のネイビーセゾン
KNOCK OUT MONKEY
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
フレデリック
Paledusk
ヤバイTシャツ屋さん
Laughing Hick
LEGO BIG MORL
LONGMAN
8月1日
UVERworld ※
打首獄門同好会
ウルフルズ ※
HY
Awich
OZworld
CUTIE STREET
Crystal Lake
Creepy Nuts
櫻坂46
Suspended 4th
SHANK
湘南乃風
Jin Dogg ※
SKA SKA CLUB
sumika
すりぃ
Dizzy Sunfist
tricot
NOISEMAKER
ハルカミライ
ハンブレッダーズ ※
FOMARE
礼賛
Reol
locofrank
HEY-SMITH
Penthouse
マキシマム ザ ホルモン
ROTTENGRAFFTY
8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End
Age Factory ※
おいしくるメロンパン
OddRe:
きゃりーぱみゅぱみゅ ※
ずっと真夜中でいいのに。
Da-iCE
Czecho No Republic
This is LAST
DISH//
なとり
NELKE
Vaundy ※
BAND-MAID
Billyrrom
First Love is Never Returned
Furui Riho
ポルカドットスティングレイ ※
PoｍpadollS
MAZZEL
向井太一
yama
yutori
luv
Rin音
レトロリロン
ONE OR EIGHT
【画像】2026『ジャイガ』7月26日・8月1日・8月2日の出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第6弾発表
7月25日
iLIFE!
asmi
Ayumu Imazu
ACE COLLECTION
Omoinotake
川崎鷹也
Conton Candy
サイダーガール
35.7
C&K
Juice=Juice
ズーカラデル
Tani Yuuki
chilldspot
TRACK15
ねぐせ。
Novelbright
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER
ベリーグッドマン
HOME MADE 家族 ※
マルシィ
moon drop
muque
優里
yosugala
reGretGirl
Little Glee Monster
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
androp
Wienners ※
カネヨリマサル
CANDY TUNE
クリープハイプ
coldrain
Survive Said The Prophet
サバシスター
GENERATIONS
SWEET STEADY
Chevon
SPYAIR ※
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
猫背のネイビーセゾン
KNOCK OUT MONKEY
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
フレデリック
Paledusk
ヤバイTシャツ屋さん
Laughing Hick
LEGO BIG MORL
LONGMAN
8月1日
UVERworld ※
打首獄門同好会
ウルフルズ ※
HY
Awich
OZworld
CUTIE STREET
Crystal Lake
Creepy Nuts
櫻坂46
Suspended 4th
SHANK
湘南乃風
Jin Dogg ※
SKA SKA CLUB
sumika
すりぃ
Dizzy Sunfist
tricot
NOISEMAKER
ハルカミライ
ハンブレッダーズ ※
FOMARE
礼賛
Reol
locofrank
HEY-SMITH
Penthouse
マキシマム ザ ホルモン
ROTTENGRAFFTY
8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End
Age Factory ※
おいしくるメロンパン
OddRe:
きゃりーぱみゅぱみゅ ※
ずっと真夜中でいいのに。
Da-iCE
Czecho No Republic
This is LAST
DISH//
なとり
NELKE
Vaundy ※
BAND-MAID
Billyrrom
First Love is Never Returned
Furui Riho
ポルカドットスティングレイ ※
PoｍpadollS
MAZZEL
向井太一
yama
yutori
luv
Rin音
レトロリロン
ONE OR EIGHT