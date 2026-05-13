グラビアアイドルで女優の杉本有美（37）が13日、インスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表した。杉本は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と報告。お腹がふっくらした近影も公開し「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日