◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン秋華賞２着など牝馬３冠皆勤のエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、武豊騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り坂路を５３秒７―１２秒１とシャープな走り。０９年ウオッカ以来、当レース２勝目を目指す鞍上。追い切りへの騎乗後、栗東トレセンで行った共同会見は以下の通り