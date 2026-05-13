Image: frantic00 / Shutterstock 2023年10月3日の記事を編集して再掲載しています。 我々哺乳類は、その寿命の半分をすでに終えてしまっているのかもしれません。地球上に哺乳類が登場してから、約2億5000万年。そして、この世界が「哺乳類の住めない環境」になるまで、あと2億5000万年しか残されていないというのです。超大陸「パンゲア・ウルティマ」の予想図科学雑誌『Nature Geoscienc